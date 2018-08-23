KuroKy: они очень хорошо к нам подготовились, а мы стратегически ошиблись

Капитан Team Liquid Куро KuroKy Салехи Тахасоми объяснил, почему PSG.LGD превзошла их в полуфинале верхней сетки. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу команды из Китая.

«Они очень хорошо к нам подготовились, а мы стратегически ошиблись. Вот и все. Они были готовы к первой стадии пиков и банов. Мы неправильно оценили ситуацию, что вполне естественно — мета эволюционирует очень быстро. Многое зависит от того, кто быстрее ее поймет», — пояснил Тахасоми.

Капитан Team Liquid также отметил, что PSG.LGD лучше всех в мире адаптируется к изменениям и подстраивается под соперника.

Следующий матч Team Liquid проведет против победителя пары VGJ.Storm — Team Secret. Игра четвертого раунда нижней сетки запланирована на 24 августа и начнется в 20:00 мск.