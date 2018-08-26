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OG стала чемпионом The International 8, PSG.LGD на втором месте
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OG стала чемпионом The International 8, PSG.LGD на втором месте 

Чемпионат.com 26 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Один из самых ярких финалов в истории турнира, где сошлись мастера камбэков и мастера по закидыванию игр.
OG — чемпионы The International 8, а их матч против PSG.LGD — уже история. Еще до начала турнира европейскую команду ставили на последние места рейтингов. Большинство аналитиков не верили, что у ребят получится доползти даже до топ-16. Кто же знал, какую цепочку событий запустил бывший капитан OG Тал Fly Айзик, перешедший в Evil Geniuses и создавший сразу две отличные команды. Но это тема для отдельного материала. Мы же вспомним лучшие моменты гранд-финала.
Первая карта
24 минута. На миде по-прежнему стоит тир-1 вышка. OG атакует и не стесняется лезть под башни. PSG.LGD бросает основные силы, чтобы убить Spectre. Но вместо этого Анатан Ana Фам делает ультра-килл. И все благодаря Living Armor от Treant Protector.
Драка, которую можно разделить на две части (вообще это очень характерный момент для всей серии). PSG.LGD отступают, у них получается на развороте разменяться 2 в 3. Казалось бы, вот недобитая Spectre. Но Йессе JerAx Вайникка сначала преграждает «фисурой» путь Bloodseeker, а затем врывается в двоих и дает Echo Slam. И вот уже преимущество тает на глазах.
Еще один образцовый Echo Slam, только на этот раз в рошпите. Стоило только Storm Spirit и Enchantress зайти туда, как они сразу же померли.
Вторая карта
OG идеально начала вторую карту. 5 минута и европейская команда оформляет -3 на легкой линии. При этом благодаря Io от JerAx еще удается спасти и Gyrocopter.
Одну из ключевых ролей во второй карте сыграл Ян Chalice Шэньи. Копья от Enchantress никого не пощадили.
Однако не один JerAx умеет нажимать кнопки на Earthshaker. Сюй fy Линьсэнь не раз доказывал, что он может играть на этом герое не хуже. Как итог, PSG.LGD выиграла драку.
Третья карта
Классическая драка возле Рошана в исполнении PSG.LGD. Поймали одного, за ним потянулись еще двое. И вот уже -3, и Аэгис у вражеской команды.
Если бы на The International раздавали награды лучшему игроку, то ее бы пришлось поделить пополам между JerAx и fy. «Принц» не постеснялся драться 1 в 3 и в итоге убил двух героев.
Еще один эпизод, который полностью завязан на fy. Его Phoenix сначала практически спас второго саппорта, а потом не дал уйти Phantom Lancer.
Четвертая карта
Та самая карта, которую должны были оставлять за собой PSG.LGD. Fy и его Tusk старались сделать все для спасения команды. Периодически он дарил нам вот такие хайлайты.
Затем Ana напомнил, что он умеет исполнять на Phantom Lancer. Впрочем, PSG.LGD выиграла драку и заставила выкупиться Io.
Одна из ключевых драк для PSG.LGD. Fy опять прячет полкоманды в снежный шар, пережидает умения вражеских героев и затем отправляет нескольких героев в таверну.
И самое главное сражение дня. Китайцы, казалось бы, перехватывают инициативу и выходят победителями из драки. Главной проблемой остается только Phantom Lancer, который и переломил ход битвы в пользу OG. При этом нельзя не отметить потрясающий врыв от Себастьяна 7ckngMad Дебса.
Пятая карта
Момент, когда еще верилось в победу PSG.LGD. Образцовый дайв под вышки без потерь для себя.
Переломный момент на пятой карте. OG удается выйти из сражения в плюсе.
Еще одна драка, которая шла сразу в двух местах. Сначала PSG.LGD удается выбить Аэгис из Ember Spirit, а затем их же Terrorblade умирает в толпе у колодца. Серия ошибок от китайцев приводит к тому, что они теряют сразу трех ключевых героев.
Ну и напоследок: мастер-класс от Ana на Ember Spirit. PSG.LGD помирает в этом сражении всей командой. С этого момента преимущество OG перевалило за 13 тыс. золота. Больше они не отпускали своих соперников. Вот так проворачивая переворот за переворотом европейская команда стала чемпионом.
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