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Reddit: OpTic Gaming подпишет состав VGJ.Storm с UNiVeRsE, MidOne покинет Secret
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Reddit: OpTic Gaming подпишет состав VGJ.Storm с UNiVeRsE, MidOne покинет Secret 

Чемпионат.com 26 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
На форуме Reddit появилась первая информация о перестановках в командах после The International 8. Их опубликовал пользователь madibariddim, который в мае предсказал состав Evil Geniuses с Талом Fly Айзиком и Густавом s4 Магнуссоном.
По его данным, Team Secret расстанется с Чжэном MidOne Йек Найем, а OpTic Gaming подпишет состав VGJ.Storm. Однако место Цзинцзюня Sneyking У займет Саахил UNiVeRsE Арора, который намерен уйти из Fnatic.
Что станет с нынешней командой, куда входят Питер PPD Дагер, Нета 33 Шапира, Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, Квин CCnC Каллахан и Людвиг zai Уолберг, неизвестно.
Ни одна из сторон пока не прокомментировала эту информацию.
25 августа тренер Natus Vincere Александр XBOCT Дашкевич опубликовал интервью с Романом Resolut1ion Фоминком. Мидер VGJ.Storm признался, что игроки рассматривают уход из организации, однако ему бы не хотелось начинать все сначала.
The International 8 закончился 26 августа. В финале соревнований победила OG. Европейская команда обыграла PSG.LGD со счетом 3:2 и выиграла более $ 11 млн
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