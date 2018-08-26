Reddit: OpTic Gaming подпишет состав VGJ.Storm с UNiVeRsE, MidOne покинет Secret

На форуме Reddit появилась первая информация о перестановках в командах после The International 8. Их опубликовал пользователь madibariddim, который в мае предсказал состав Evil Geniuses с Талом Fly Айзиком и Густавом s4 Магнуссоном.

По его данным, Team Secret расстанется с Чжэном MidOne Йек Найем, а OpTic Gaming подпишет состав VGJ.Storm. Однако место Цзинцзюня Sneyking У займет Саахил UNiVeRsE Арора, который намерен уйти из Fnatic.

Что станет с нынешней командой, куда входят Питер PPD Дагер, Нета 33 Шапира, Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, Квин CCnC Каллахан и Людвиг zai Уолберг, неизвестно.

Ни одна из сторон пока не прокомментировала эту информацию.

25 августа тренер Natus Vincere Александр XBOCT Дашкевич опубликовал интервью с Романом Resolut1ion Фоминком. Мидер VGJ.Storm признался, что игроки рассматривают уход из организации, однако ему бы не хотелось начинать все сначала.

The International 8 закончился 26 августа. В финале соревнований победила OG. Европейская команда обыграла PSG.LGD со счетом 3:2 и выиграла более $ 11 млн