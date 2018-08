OG — чемпион мира по Dota 2

Европейская пятерка OG нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — в гранд-финале The International 2018 и завоевала титул чемпиона мира по Dota 2. Счет решающего поединка — 3:2. Победившая команда заработала более 11 миллионов долларов, уступивший финалист — четыре миллиона.

Всего в турнире принимали участие 18 команд. Финальная стадия первенства проходила на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Общий призовой фонд составлял более 25 миллионов долларов.

Российская Virtus.pro заняла 5-6 место, заработав 1,15 миллиона долларов. Еще один представитель России — Winstrike Team — финишировала на 9-12 месте, получив 382 тысяч долларов.

Ванкувер (Канада)

The International 2018

Плей-офф Гранд-финал

OG — PSG.LGD — 3:2 OG: Анатан «ana» Пхам (Австралия), Йохан «n0tail» Сундштайн (Дания), Ессе «JerAx» Вайникка (Финляндия), Себастьян «Ceb» Дебс (Франция), Топиас «Topson» Таавитсайнен (Финляндия).

PSG.LGD: Джиан «xNova» Вей Yap, Сюй «fy» Линьсэнь, Ян «Chalice» Шэньи, M «Somnus» Лу Яо, Ван Чуньюй (все — Китай).

Against all odds, we stood united, fought until the very end and became your #TI8 Champions! The Dream is now real. @OG_BDN0tail @7ckngMadDOTA @iamJERAX @TopsonDota @anadota99 #DreamOG pic.twitter.com/cDc6CGvKyW

— OG (@OGesports) 26 августа 2018 г.