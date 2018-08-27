Эмоции OG и проход по красной дорожке после победы на The International 2018. Видео

На канале студии Maincast опубликовано видео, снятое после победы OG в финале The International 2018. В ролике можно увидеть эмоции киберспортсменов, их встречу с родными, а также проход по красной дорожке и общение с фанатами.

Напомним, европейская пятерка в решающем нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — 3:2. Победившая команда заработала более 11 миллионов долларов, уступивший финалист — четыре миллиона. Всего в турнире принимали участие 18 команд. Финальная стадия первенства проходила на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Общий призовой фонд составлял более 25 миллионов долларов.

Российская Virtus.pro заняла 5-6 место, заработав 1,15 миллиона долларов. Еще один представитель России — Winstrike Team — финишировала на 9-12 месте, получив 382 тысяч долларов.