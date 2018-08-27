Ещё
Эмоции OG и проход по красной дорожке после победы на The International 2018. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмоции OG и проход по красной дорожке после победы на The International 2018. Видео 

Спорт-Экспресс 21 час назад
На канале студии Maincast опубликовано видео, снятое после победы OG в финале The International 2018. В ролике можно увидеть эмоции киберспортсменов, их встречу с родными, а также проход по красной дорожке и общение с фанатами.
Напомним, европейская пятерка в решающем нанесла поражение команде футбольного клуба «ПСЖ» — китайской PSG.LGD — 3:2. Победившая команда заработала более 11 миллионов долларов, уступивший финалист — четыре миллиона. Всего в турнире принимали участие 18 команд. Финальная стадия первенства проходила на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Общий призовой фонд составлял более 25 миллионов долларов.
Российская Virtus.pro заняла 5-6 место, заработав 1,15 миллиона долларов. Еще один представитель России — Winstrike Team — финишировала на 9-12 месте, получив 382 тысяч долларов.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Шальке" выиграл первый турнир, организованный лигой Жерара Пике Капитан "Винстрайк" о матче с Newbee: "Ничего необычного, стандартная победа" Роман "RAMZES666" Кушнарёв: "Оправиться после первой карты с LGD было сложно"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение