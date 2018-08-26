Ame оскорбляли, n0tail — хвалили. Как в Китае восприняли итоги TI8

Пользователь реддита Neokakamitoza рассказал, как посетители китайской соцсети Tieba отреагировали на поражение PSG.LGD в гранд-финале The International 2018. По его словам, фанаты грубо высказывались о керри Ван Ame Чуньюе, но порадовались успеху Йохана n0tail Сундштайна из OG.

Ame очень много флеймили. На четвёртой карте LGD забрала две стороны и могла отойти за Roshan, однако Ame запрыгнул к OG на Morphling и умер. Лу Somnus丶M Яо попытался его спасти, но переоценил свои силы и тоже погиб. На пятой карте Ame решил добивать Zeus вместо Рошана, поэтому Анатан ana Пхам успел возродиться и выиграть драку OG. Ame также раскритиковали за смерть на святыне без выкупа, из-за которой LGD потеряла две казармы.

Ana — лучший керри турнира. Китайцы почти не пытались оспорить это несмотря на горечь от поражения LGD.

Фанатам очень жалко fy. У него было много хайлайтов на турнире, но победить OG всё равно не удалось. Линьсэнь проиграл в гранд-финале The International 2014, и болельщики опасаются, что второе поражение в шаге от трофея ударит по игроку.

N0tail заслужил Aegis of the Immortal. Как отметил Neokakamitoza, Сундштайн прошёл тяжёлый путь и выиграл турнир благодаря дружбе и доверию к тиммейтам. Такие истории поражают китайцев независимо от того, кто в итоге победил.

OG обыграла PSG.LGD в гранд-финале The International 2018 со счётом 3:2. Команда заработала $11,2 млн, её оппонент — $4,1 млн