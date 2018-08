Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить.

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов вспомнил в твиттере, как в матчмейкинге пожелал Топиасу Topson Таавитсайнену убить себя весной 2018 года. Он пообещал больше не поступать так, но допустил, что заденет кого-то ещё — и тот выиграет The International вслед за Топсоном.

You kno guys, my flam in pubs is a very bad habit and I will try my best to get rid of it. So probably last chances now for people to get flammed by me in pubs! Maybe you’ll get lucky and i flam u and then u win TI. — Clement Ivanov (@CLEMENTINATOR) August 26, 2018

Знаете, ребята, флеймить в «пабах» — очень плохая привычка. Я постараюсь избавиться от неё. Вероятно, остаются последние шансы, что я зафлеймлю вас! Возможно, вам повезёт, и вы после этого выиграете The International

Topson победил на The International 2018 в составе OG. В гранд-финале команда одолела PSG.LGD со счётом 3:2. Team Secret остановилась на 5-6 месте.