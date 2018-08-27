Баг Morphling стоил десятки атрибутов финалистам The International 2018

В финале The International 2018 игроки OG и PSG.LGD столкнулись с багом Morphling, из-за которого герой может потерять десятки единиц ловкости и силы. Персонаж не получает бонусы к атрибутам, если убивает противника и повышает уровень при активном Morph. Он также утрачивает одну единицу силы. Керри LGD Ван Ame Чуньюй взял Morphling на четвёртой карте. На 25 уровне у него было в сумме 142 базовых единицы силы и ловкости вместо 188. Пользователь китайского портала maxija продемонстрировал разницу на скриншотах.

Ame на 25 уровне

Morphling 25 уровня без бага

Мидер OG Топиас Topson Таавитсайнен использовал Morphling на третьей карте. Он потерял значительно меньше базовых атрибутов. Topson закончил игру на 23 уровне с суммой 158 вместо 176.

О баге с атрибутами Morphling было известно до турнира. Пользователь реддита Breezerious рассказал о проблеме 20 мая. OG победила PSG.LGD в финале The International 2018 со счётом 3:2. Обе команды проиграли карты, на которых использовали Morphling.