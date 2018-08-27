MidOne: «Я остаюсь»

Мидер Team Secret Чжэн MidOne Йек Най написал «я остаюсь» в твиттере. Он сделал это через несколько часов после того, как на реддите появились слухи об его уходе из Secret.

I’m staying— MidOne (@midonedota2) August 26, 2018

Я остаюсь

О возможных перестановках в Team Secret рассказал пользователь реддита madibariddim. В июне он назвал обновлённый состав Evil Geniuses за несколько часов до того, как клуб представил его. По данным madibariddim, Secret также покинет Маркус Ace Хёлгард. Игрок не комментировал публикацию.

MidOne выступает за Team Secret с сезона 2016/2017. Команда выиграла DreamLeague Season 8, вошла в топ-6 The International 2018 и заняла 9-12 место на The International 2017.

Team Secret

Маркус Ace Хёлгард (?)

Чжэн MidOne Йек Най Адриан Fata Тринкс

Язид YapzOr Жарадат

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