Elements Pro Gaming победила на Sunday ES.BET Invitational #3. Team Empire с fn проиграла в полуфинале

Elements Pro Gaming одолела состав Евгения XaKoH Кочетова nolinkenplease в финале Sunday ES.BET Invitational #3. На пути к решающему матчу микс Кочетова выбил из соревнования Team Empire, за которую выступил Ростислав fn Лозовой. Игрок покинул организацию 9 июля.

Чемпионат прошел 26 августа. Четыре команды посеяли в сетку формата single-elimination с матчами до двух побед. В полуфинале EPG справилась с Alliance.

Сетка турнира:

Распределение призового фонда:

1 место. Elements Pro Gaming — $750;2 место. nolinkenplease — $250.