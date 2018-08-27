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Elements Pro Gaming победила на Sunday ES.BET Invitational #3. Team Empire с fn проиграла в полуфинале
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Elements Pro Gaming победила на Sunday ES.BET Invitational #3. Team Empire с fn проиграла в полуфинале 

CyberSport.ru 21 час назад
Elements Pro Gaming одолела состав Евгения XaKoH Кочетова nolinkenplease в финале Sunday ES.BET Invitational #3. На пути к решающему матчу микс Кочетова выбил из соревнования Team Empire, за которую выступил Ростислав fn Лозовой. Игрок покинул организацию 9 июля.
Чемпионат прошел 26 августа. Четыре команды посеяли в сетку формата single-elimination с матчами до двух побед. В полуфинале EPG справилась с Alliance.
Сетка турнира:
Распределение призового фонда:
1 место. Elements Pro Gaming — $750;2 место. nolinkenplease — $250.
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