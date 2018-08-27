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Somnus \ M: «Это похоже на очень долгий сон, с отличным началом и ужасной концовкой»
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Somnus \ M: «Это похоже на очень долгий сон, с отличным началом и ужасной концовкой» 

CyberSport.ru 10 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Лу Somnus丶M Яо написал пост в weibo, в котором сравнил выступление в финале The International 2018 с дурным сном. На его сообщение ответил Сюй BurNIng Чжилэй. Он утешил мидера PSG.LGD и пожелал ему выиграть трофей в следующем году.
Somnus \ M: «Это похоже на очень долгий сон, с отличным началом и ужасной концовкой. Надеюсь, когда я проснусь, то окажусь в Ванкувере в день нашего приезда, чтобы рассказать эту историю своим тиммейтам за завтраком».
BurNIng: «Вы все еще молоды. Просто еще не пришло ваше время, чтобы стать чемпионами The International. В заберете этот трофей в следующем году». PSG.LGD уступила OG в финале The International 2018. Китайская команда проиграла со счетом 2:3, хотя почти в каждом матче завоевывала преимущество в ранней стадии игры. За второе место игроки PSG.LGD получили около $4 млн
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