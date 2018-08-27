Ещё
fy: я готов к возвращению в Китай. В следующем году я буду еще сильнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

fy: я готов к возвращению в Китай. В следующем году я буду еще сильнее 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан PSG.LGD Сюй fy Линьсэнь обратился к болельщикам команды в социальной сети Weibo. Игрок попросил не утешать его, так как он намерен вернуться в следующем году еще сильнее.
«Не страшно потерпеть поражение, тебе просто нужно подняться снова. Вы не должны утешать и успокаивать меня. Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным. Я готов к возвращению в Китай. В следующем году я буду еще сильнее!» — говорится в сообщении.
PSG.LGD потерпела поражение в финале The International 8. Команда из Китая заняла второе место и выиграла $ 4 млн Чемпионом TI8 стала OG.
Чемпионат.com: последние новости
The International 2018, 23 августа – анонс и расписание матчей TI8 Dota 2 Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение