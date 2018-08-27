fy: я готов к возвращению в Китай. В следующем году я буду еще сильнее

Капитан PSG.LGD Сюй fy Линьсэнь обратился к болельщикам команды в социальной сети Weibo. Игрок попросил не утешать его, так как он намерен вернуться в следующем году еще сильнее.

«Не страшно потерпеть поражение, тебе просто нужно подняться снова. Вы не должны утешать и успокаивать меня. Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным. Я готов к возвращению в Китай. В следующем году я буду еще сильнее!» — говорится в сообщении.

PSG.LGD потерпела поражение в финале The International 8. Команда из Китая заняла второе место и выиграла $ 4 млн Чемпионом TI8 стала OG.