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BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
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BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сюй BurNIng Чжилэй обратился к игрокам PSG.LGD в социальной сети Weibo. Он оставил комментарий к записи Лу Somnus丶M Яо, которую он опубликовал после поражения на The International 8.
Somnus丶M: «Это похоже на затянувшийся сон, во время которого ты очень счастлив, а в конце ощущаешь боль. Надеюсь, когда я проснусь, то окажусь в Ванкувере в день нашего приезда, чтобы рассказать эту историю партнерам по команде за завтраком».
BurNing: «Вы еще слишком молоды. Ваше время стать чемпионами The International еще не пришло. Вы заберете этот трофей в следующем году».
OG выиграла The International 8. PSG.LGD уступила в финале соревнований европейской команде со счетом 2:3.
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