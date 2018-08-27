BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло

Сюй BurNIng Чжилэй обратился к игрокам PSG.LGD в социальной сети Weibo. Он оставил комментарий к записи Лу Somnus丶M Яо, которую он опубликовал после поражения на The International 8.

Somnus丶M: «Это похоже на затянувшийся сон, во время которого ты очень счастлив, а в конце ощущаешь боль. Надеюсь, когда я проснусь, то окажусь в Ванкувере в день нашего приезда, чтобы рассказать эту историю партнерам по команде за завтраком».

BurNing: «Вы еще слишком молоды. Ваше время стать чемпионами The International еще не пришло. Вы заберете этот трофей в следующем году».

OG выиграла The International 8. PSG.LGD уступила в финале соревнований европейской команде со счетом 2:3.