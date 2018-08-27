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Puppey: остаются последние шансы, что я обругаю вас, а вы потом выиграете TI
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Puppey: остаются последние шансы, что я обругаю вас, а вы потом выиграете TI 

Чемпионат.com 5 часов назад
Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов вспомнил, как пожелал смерти Топиасу Topson Таавитсайнену в концовке рейтингового матча. Инцидент произошел 1 мая 2018 года. После The International 8 Иванов пообещал исправиться. При этом он не исключает, что в процессе он обругает кого-нибудь еще, и этот счастливчик станет чемпионом.
«Знаете что, ребята, моя привычка флеймить в пабах ужасна. Я постараюсь избавиться от нее. Так что, возможно, остаются последние шансы, что я обругаю вас. Быть может, вам повезет, и вы потом выиграете The International», — написал Иванов в «Твиттере».
Топиас Topson Таавитсайнен с мая 2018 года выступает за OG. Европейская команда выиграла The International 8. В финале OG оказалась сильнее PSG.LGD. Матч завершился со счетом 3:2. Победители получили более $ 11 млн
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