Действие Боевого пропуска продлили на две недели

Компания Valve продлила действие Боевого пропуска на две недели после многочисленных просьб на форуме Reddit и в социальных сетях. Об этом сообщил Викрам Редди в «Твиттере».

Срок действия Боевого пропуска истек 26 августа. Valve убрала виртуальный справочник из продажи и ограничила доступ его владельцам. Так, например, игрокам стал недоступен режим мутация и поиск рейтинговых матчей по ролям. Сейчас же весь функционал полностью вернули на две недели.

Боевой пропуск добавили в игру 9 мая. 25% от его продаж вместе с очками уровней и сокровищницами направляли в призовой фонд The International 8. Организаторам чемпионата удалось собрать $ 25,5 млн, из которых $ 1,6 млн выделила Valve.

The International 8 завершился 26 августа. Чемпионом стала OG. Европейская команда выиграла более $ 11 млн