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Hao намекнул, что вернётся на профессиональную сцену
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Hao намекнул, что вернётся на профессиональную сцену 

CyberSport.ru 10 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Чэнь Hao Чжихао запланировал возвращение на профессиональную сцену. Он спросил подписчиков в Weibo, почему, по их мнению, он никогда не объявлял о завершении карьеры.
M.weibo.cn  Знаете, почему я никогда не объявлял о завершении карьеры в Weibo? Я думаю, вы догадались, верно? Неизвестно, к какому коллективу присоединится Hao. Hao — чемпион The International 2014 в составе Newbee. Его последней командой была Vici Gaming, за которую он выступал на отборочных к The International 2017. Там коллектив занял пятое место и не прошёл на LAN-финал. В прошлом сезоне Hao не числился ни в одной команде.
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