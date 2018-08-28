Hao намекнул, что вернётся на профессиональную сцену

Чэнь Hao Чжихао запланировал возвращение на профессиональную сцену. Он спросил подписчиков в Weibo, почему, по их мнению, он никогда не объявлял о завершении карьеры.

M.weibo.cn Знаете, почему я никогда не объявлял о завершении карьеры в Weibo? Я думаю, вы догадались, верно? Неизвестно, к какому коллективу присоединится Hao. Hao — чемпион The International 2014 в составе Newbee. Его последней командой была Vici Gaming, за которую он выступал на отборочных к The International 2017. Там коллектив занял пятое место и не прошёл на LAN-финал. В прошлом сезоне Hao не числился ни в одной команде.