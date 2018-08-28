Ещё
Пик зрителей вырос, а их среднее количество стало меньше. Сравнение трансляций TI7 и TI8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пик зрителей вырос, а их среднее количество стало меньше. Сравнение трансляций TI7 и TI8 

CyberSport.ru 10 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Сервис статистики Esports Charts опубликовал сравнительные данные трансляций The International 2018 и The International 2017. Пиковое количество зрителей, одновременно следивших за турниром, возросло на 4 млн человек, а средний онлайн с учетом аудитории из Китая — стал меньше на 650 тыс. Пик русскоязычной трансляции также вырос на 15 тыс. человек в сравнении с предыдущим годом. Без учета Китая среднее количество зрителей на стримах увеличилось на 117 тыс. Изображение увеличивается по клику
Esc.watch
The International 2018 прошел с 15 по 25 августа в Ванкувере. В финале турнира OG обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. Коллектив получил ~$11,2 млн, его оппоненту досталось ~$4,1 млн
CyberSport.ru: последние новости
ESEA забанила двух игроков за подставные матчи Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI» YawaR: «Руны — главная проблема средней линии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах в шоке от организации ЧМ-201839
Что стало с Липницкой
Что ждет сбежавших биатлонисток на Украине
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Макгрегор унизил чеченского бойца и получил ответ
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение