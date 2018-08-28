Пик зрителей вырос, а их среднее количество стало меньше. Сравнение трансляций TI7 и TI8

Сервис статистики Esports Charts опубликовал сравнительные данные трансляций The International 2018 и The International 2017. Пиковое количество зрителей, одновременно следивших за турниром, возросло на 4 млн человек, а средний онлайн с учетом аудитории из Китая — стал меньше на 650 тыс. Пик русскоязычной трансляции также вырос на 15 тыс. человек в сравнении с предыдущим годом. Без учета Китая среднее количество зрителей на стримах увеличилось на 117 тыс. Изображение увеличивается по клику

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The International 2018 прошел с 15 по 25 августа в Ванкувере. В финале турнира OG обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. Коллектив получил ~$11,2 млн, его оппоненту досталось ~$4,1 млн