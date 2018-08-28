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PSG.LGD сохранит состав без изменений
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PSG.LGD сохранит состав без изменений 

Чемпионат.com 9 часов назад
Директор по турнирам Mars Media Димитри Mali Валлет заявил, что Джиан Вей xNova Яп и Сюй fy Линьсэнь перезаключили контракты перед The International 8. Ян Chalice Шэньи и Ван Ame Чуньюй намерены остаться в составе.
«Обновления по PSG.LGD: fy и xNova перезаключили контракты до TI. Maybe также это сделал. Предположительно он не уйдет из команды до завершения карьеры. Chalice и Ame останутся с составом», — говорится в сообщении Валлет.
PSG.LGD заняла второе место на The International 8. В финале команда из Китая проиграла OG со счетом 2:3. За участие в турнире и результаты клуб заработал $ 4 млн
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