PSG.LGD сохранит состав без изменений

Директор по турнирам Mars Media Димитри Mali Валлет заявил, что Джиан Вей xNova Яп и Сюй fy Линьсэнь перезаключили контракты перед The International 8. Ян Chalice Шэньи и Ван Ame Чуньюй намерены остаться в составе.

«Обновления по PSG.LGD: fy и xNova перезаключили контракты до TI. Maybe также это сделал. Предположительно он не уйдет из команды до завершения карьеры. Chalice и Ame останутся с составом», — говорится в сообщении Валлет.

PSG.LGD заняла второе место на The International 8. В финале команда из Китая проиграла OG со счетом 2:3. За участие в турнире и результаты клуб заработал $ 4 млн