Стрим Demon Slayer 3

28 августа.

Присоединяйтесь к стриму DS3 в 18:00! Будем охотиться на демонов, доминировать в боевой зоне и дарить промокоды на RBK монеты случайным зрителям на канале Twitch. Стрим будет транслироваться в сообществах YouTube, VK либо Twitch.