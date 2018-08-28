Лучшие игроки The International 8

7 игроков, которые не заработали Аэгис на The International 8, но заслужили восхищения и уважения.

После The International принято всячески чествовать победителей. Аналитики разбирают их игры, ставят в пример использованные пики и расхватывают матчи на хайлайты в исполнении чемпионов. Но ведь на TI8 было немало других киберспортсменов, которые показали невероятный уровень мастерства, но не удостаиваются чести и похвалы, просто потому что не добрались до Аэгиса. Рассказываем о тех, кто тоже ставил рекорды и прыгал выше головы, но о ком не твердили на трансляциях в последний день эфира.

Джиан xNova Вэй Яп В PSG.LGD достаточно звезд. Хоть команда и не выиграла The International, зрители оценили уровень китайского коллектива. Но за ярким выступлением fy и Maybe спрятался практически неприметный саппорт пятой позиции — xNova. Аналитики, внимательно смотревшие матчи LGD, знают, что без его грамотного вардинга не было бы ни фарма Ame, ни гениального роуминга от Fy.

За LAN-финал The International он купил 505 обсерверов и 695 сентри-вардов. Его «бермудские треугольники» на стороне соперника весь турнир давали ценную информацию команде. При этом вражеские саппорты считали свою миссию выполненной, когда уничтожали только один вард из трех.

Кроме того, в течение турнира комментаторы заметили удивительную способность xNova всегда оказываться в нужном месте, чтобы встретить убегающего соперника. LGD могли бесконечно долго гнать вражеского керри по лесу, а когда этот процесс казался безнадежным, из-а дерева показывался xNova и парой ударов добивал цель. На самом деле, он в это время расставлял варды, но на новую пачку нужно заработать! XNova стал одним из первых саппортов пятой позиции, чей вклад в игру заметен невооруженным глазом даже без выполнения капитанских обязанностей.

Чжао XinQ Цзысин

Team Serenity запомнились на The International своим агрессивным и необычным стилем игры. И основой его стал их номинальный хардлайнер XinQ. На деле же даже Джеки EternalEnvy Мао называл его не оффлейнером, а керри состава. Просто этот парень любит играть в сложной. За групповую стадию и один матч плей-офф XinQ сыграл на Necrophos, Mirana, Alchemist, Ursa, Riki и даже Storm Spirit. Причем в одной из карт на «шторме» на втором уровне ему пришлось уйти фармить лес, потому что соперники не давали ему стоять на линии. В матче против TNC он даже успел пробить отметку в 1000 GPM, хотя и проиграл эту карту.

XinQ уже достаточно давно знают на китайской сцене благодаря выступлениям в TongFu. Однако ему долго не удавалось пробиться на уровень выше. Теперь он один из самых примечательных киберспортсменов региона. Этому парню нужен только грамотный капитан, который раскроет все его способности и найдет применение даже хардовому Riki с аганимом первым артефактом.

Отавио Tavo Габриэль

Да, paiN Gaming покинули турнир самыми первыми, не пройдя даже групповую стадию. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг и таланта Tavo, который он в очередной раз продемонстрировал на международной сцене. Начать хотя бы с того, что теперь лучшим Pangolier в мире считают именно его, а не IceIceIce, долго державшего высокую планку. На своем Панголине Tavo продержал Virtus.pro в стане больше минуты, а за карту нанес больше урона, чем w33 на Alchemist или hFn на Weaver. Ему же принадлежит несколько рекордов для хардовой Winter Wyvern. Например, 563 GPM — лучший показатель для профессиональной сцены. И никому еще не удавалось сделать на этом герое 12 убийств. После такого выступления на TI8 перед Tavo открыты двери не только любой южноамериканской, но и команд из других регионов. Нужно только решиться.

Чжэн MidOne Йек Най Team Secret хоть и показала самый высокий результат организации на The International, но в выступлении команды даже во взятых картах не хватало какой-то уверенности. Аналитики отметили слабую игру Ace, которому не всегда доставались сигнатурные персонажи. И тогда роль керри состава ложилась на MidOne. И он не подводил до самого последнего матча. Его практически безупречное исполнение на Clinkz принесло команде чиcтую победу над VGJ.Storm. Пока зрители и соперники сосредоточились на Meepo от Ace в первой карте, MidOne сделал 11 безответных убийств. Его же силами команда до последнего держалась в картах против Evil Geniuses. Ему даже доверили поиграть на сигнатурном герое Ace, Arc Warden. Матч против Team Liquid у MidOne не задался с самого начала. Мало того, что Secret решили отдать соперникам Broodmother, так и с лайнингом не угадали. Этот матч подтвердил мнение поклонников команды — если у MidOne не идет игра, то у Secret нет шансов на победу. Поэтому их так напугал слух о возможном уходе малазийца из состава. Но пока волноваться не стоит. MidOne согласен играть с Puppey даже против Broodmother.

Алексей Nongrata Васильев

Может, игру Winstrike на The International и нельзя назвать впечатляющей, но как минимум один игрок состава громко заявил о себе. В течение нескольких дней сообщество так и гудело о сумасшедших и активных оффлейнерах от Nongrata, а особенно его Clockwerk против Newbee и неубиваемая Enchantress во встрече с Invictus Gaming. Nongrata вместе с Winstrike вернул ощущение, что оффлейнеры могут не только пушить и танковать в драке, но и быть настоящей надоедливой и атакующей силой. Перед тем, как Себ показал своего Axe в четвертой карте против LGD, он потерпел сокрушительное поражение от Axe Nongrata на групповой стадии.

Андреас Cr1t Нильсен

Были времена, когда Cr1t считали лучшим игроком четвертой позиции. С тех пор утекло много воды, сам Андреас даже пробовал силы на «пятерке», а в звании сильнейшего его обошли более активные и успешные конкуренты. Но на этом The International он показал, что снова готов бороться за это звание. Во-первых, с приходом Fly в команде появился настоящий саппорт пятой позиции. Теперь Cr1t даже частично не отвечает за вардинг и другие лишние обязанности. Во-вторых, с Талом ему явно намного комфортней играть, вспомнились былые времена выигранных мэйджоров. В итоге The International стал лучшим чемпионатом Cr1t за весь год. На TI8 он стал лидером по среднему количеству ассистов (19 за карту), а в своих лучших матчах участвовал в 80-90% убийств, сделанных командой. Его Dark Willow практически в одиночку выиграла для Evil Geniuses раннюю стадию второй карты против Team Liquid — за 13 минут он поучаствовал в девяти убийствах по всей карте. Может, скоро и на Earth Spirit снова будет побеждать.

Явар Yawar Хассан

За попыткой добраться до второго чемпионства младшего брата-Хассана, сообщество перестало обращать внимание на успехи старшего, Yawar. А ведь он на этом турнире показал великолепную игру во многих картах, даже оттенив выступление Романа Resolution Фоминка. Игра Yawar стала причиной, по которой Mirana попадала в первую стадию банов против VGJ.Storm. В одном из матчей он сделал на ней 21 убийство, войдя в пятерку рекордсменов турнира по этому показателю. А по среднему KDA он обошел даже Maybe. И это при том, что в большинстве матчей ему отводилась скорее роль создателя пространства для Reso, а не главной звезды команды.

Но это был только один турнир. Впереди у игроков долгий сезон, чтобы войти в историю доты с новыми рекордами и показать, что Аэгис — это не единственное достижение в Dota 2.