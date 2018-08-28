Toyota проведет чемпионат по CS:GO в Таиланде. Его призовой составит $100 тыс.

Корпорация Toyota Motor организует интернациональный чемпионат по CS:GO в Бангкоке. Основная стадия турнира пройдет с 21 по 25 ноября. Призовой фонд составит $100 тыс.

В турнире поучаствуют десять команд. Первое приглашение получили Renegades. Еще трем коллективам выдадут инвайты, остальные шесть определятся в отборочных для Европы, СНГ, Северной Америки, Китая, Юго-Восточной Азии и Таиланда. Для пяти первых регионов квалификации пройдут в онлайне. Для Таиланда сделают отдельный региональный финал, который состоится 20-21 октября в Pantip Esport Arena.

Матчи плей-офф TOYOTA Master Bangkok 2018 примет спортивная арена Indoor Stadium Huamark, которая вмещает до 15 тыс. человек. Из групповой стадии в следующий этап попадут шесть коллективов.

Участники TOYOTA Master Bangkok 2018:

Renegades

Инвайт #2 Инвайт #3 Инвайт #4 Европа

СНГ Северная Америка

Китай

Юго-Восточная Азия

Таиланд