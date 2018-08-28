Ещё
Toyota проведет чемпионат по CS:GO в Таиланде. Его призовой составит $100 тыс.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota проведет чемпионат по CS:GO в Таиланде. Его призовой составит $100 тыс. 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Корпорация Toyota Motor организует интернациональный чемпионат по CS:GO в Бангкоке. Основная стадия турнира пройдет с 21 по 25 ноября. Призовой фонд составит $100 тыс.
В турнире поучаствуют десять команд. Первое приглашение получили Renegades. Еще трем коллективам выдадут инвайты, остальные шесть определятся в отборочных для Европы, СНГ, Северной Америки, Китая, Юго-Восточной Азии и Таиланда. Для пяти первых регионов квалификации пройдут в онлайне. Для Таиланда сделают отдельный региональный финал, который состоится 20-21 октября в Pantip Esport Arena.
Матчи плей-офф TOYOTA Master Bangkok 2018 примет спортивная арена Indoor Stadium Huamark, которая вмещает до 15 тыс. человек. Из групповой стадии в следующий этап попадут шесть коллективов.
Участники TOYOTA Master Bangkok 2018:
Renegades
Инвайт #2  Инвайт #3  Инвайт #4  Европа
СНГ  Северная Америка
Китай
Юго-Восточная Азия
Таиланд
CyberSport.ru: последние новости
ESEA забанила двух игроков за подставные матчи Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI» YawaR: «Руны — главная проблема средней линии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах в шоке от организации ЧМ-201839
Что стало с Липницкой
Что ждет сбежавших биатлонисток на Украине
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Макгрегор унизил чеченского бойца и получил ответ
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение