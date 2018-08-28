Invictus Gaming: «Ждите больше анонсов, когда мы закончим формировать состав»

Организация Invictus Gaming сообщила в Facebook, что не планирует отказываться от Dota 2 после неудачи команды на The International 2018. В публикации также намекнули на изменения в составе.

Facebook.com Всем привет! Нам потребовалось время, чтобы прийти в себя после недавних поражений. Сейчас мы переживаем, возможно, самый тяжелый период в истории нашей команды по Dota 2 с 2011 года. Впрочем, что бы ни случилось, мы не отказываемся от этой дисциплины! Ждите больше анонсов, когда мы закончим формировать состав. Спасибо, что поддерживали нас все это время Invictus Gaming заняла второе место в закрытой квалификации Китая и получила слот на TI8. Команда попала в группу A, где не выиграла ни один из восьми матчей. После этого она уступила Winstrike Team в тай-брейке и покинула турнир. Ранее на reddit опубликовали слухи о возможных перестановках в китайских командах. По информации инсайдера, Е BoBoKa Чжибяо из IG перейдет в EHOME или Team DK, а Newbee распустит состав.