Игрок OpTic Gaming: «Думаю, что двух карт в маппуле PUBG будет достаточно»

Игрок OpTic Gaming Кин Valliate Алонсо на StarSeries & i-League PUBG Season 2 рассказал о шансах команды на этом турнире и о маппуле игры. По его мнению, в соревновательной PUBG должно быть только две карты.

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О маппуле PUBG

«Я думаю, что маппул в PUBG сейчас то, что надо, потому что карты большие. Это не CS:GO, где в маппуле 6 карт, так как там легко выучить все точки, в то время как в PUBG много разных горок, ям и прочего, что сложно запомнить на определенных картах. Так что я думаю, что две карты — это идеально. Даже если появится снежная карта в будущее, я думаю что двух карт в маппуле будет достаточно».

О силе различных регионов

«Судя по последним турнирам, китайские команды хорошо себя показали на PGI 2018, но я думаю, что Европа является сильнейшим. Я считаю, что и NA-регион занимал хорошие места на турнирах, но если учитывать все большинство турниров, то Европа определенно показывает себя хорошо».

О шансах OpTic Gaming на этом турнире

«Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы. Мы сыграли много турниров, играли хорошо. Особенно учитывая стиль игры европейский и китайских команд, они играют довольно агрессивно, а это комфортный для нас стиль игры. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы выиграть турнир».

OpTic Gaming стала одной из двух североамериканских команд, получивших инвайты в групповую стадию StarSeries & i-League Season 2. После 17 раундов она занимает 8-е место в таблице. В следующий этап пройдут восемь сильнейших составов. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Финал состоится 2 сентября.