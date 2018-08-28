Владелец Team Envy объявил о намерении подписать команду по Dota 2

Владелец Team Envy и Dallas Fuel Майк Руфейл объявил о желании открыть подразделение по Dota 2.

«Готов рассмотреть варианты по подписанию команды по Dota 2. Каждый год я смотрю The International и спрашиваю себя, почему я до сих пор этого не сделал. Открыт для общения с игроками и командами, которым интересна Team Envy», — написал Руфейл в «Твиттере».

Team Envy владеет составами по Fortnite, PUBG, Call of Duty, Overwatch, Paladins и Street Fighter 5. Организация базируется в Северной Америке. В 2018 году клуб закрыл подразделения по Rocket League и CS:GO.