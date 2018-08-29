Windigo Gaming сыграет в закрытых отборочных EPICENTER 2018

Windigo Gaming победила Sharks Esports в финале третьей открытой квалификации на EPICENTER 2018 для команд из Европы. Коллектив присоединится к AGO Esports и 3DMAX в закрытой стадии.

Третья открытая квалификация (полная сетка):

Еще одна команда определится в четвертых отборочных. Они пройдут 31 августа. Организаторы также выдадут четыре инвайта.

Закрытая европейская квалификация на EPICENTER 2018 пройдет 5-6 сентября. Восемь команд разыграют один слот в стадии Wild Card. LAN-финал в Москве устроят с 22 по 28 октября. Пять приглашенных коллективов и три лучшие пятерки из Wild Card разыграют $290 тыс.

Участники закрытой европейской квалификации на EPICENTER 2018:

AGO Esports

Windigo Gaming

Инвайт

Инвайт

3DMAX

Открытая квалификация №4 Инвайт

Инвайт