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Windigo Gaming сыграет в закрытых отборочных EPICENTER 2018
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Windigo Gaming сыграет в закрытых отборочных EPICENTER 2018 

CyberSport.ru 17 часов назад
Windigo Gaming победила Sharks Esports в финале третьей открытой квалификации на EPICENTER 2018 для команд из Европы. Коллектив присоединится к AGO Esports и 3DMAX в закрытой стадии.
Третья открытая квалификация (полная сетка):
Еще одна команда определится в четвертых отборочных. Они пройдут 31 августа. Организаторы также выдадут четыре инвайта.
Закрытая европейская квалификация на EPICENTER 2018 пройдет 5-6 сентября. Восемь команд разыграют один слот в стадии Wild Card. LAN-финал в Москве устроят с 22 по 28 октября. Пять приглашенных коллективов и три лучшие пятерки из Wild Card разыграют $290 тыс.
Участники закрытой европейской квалификации на EPICENTER 2018:
AGO Esports
Windigo Gaming
Инвайт
Инвайт
3DMAX
Открытая квалификация №4  Инвайт
Инвайт
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