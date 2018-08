Бывший игрок Counter Logic Gaming будет снимать клипы корейским поп-исполнителям

Экс-мидер Counter Logic Gaming Остин LiNk Шин начнёт создавать клипы для исполнителей в жанре K-pop. Об этом в твиттере сообщил бывший менеджер состава CLG по LoL Келби Мей, который отправится в Корею с Шином.

Happy to announce my next opportunity. @Link115_ and I are moving to Korea to direct Kpop videos. Have fun esports! Good luck with franchising and VC!— Kelby May (@KelbyMay) August 28, 2018

Рад рассказать о следующей работе. Мы с Линком переезжаем в Корею, чтобы снимать клипы для исполнителей K-pop. Веселись, киберспорт! Наслаждайся франчайзингом и венчурными капиталистами!

LiNk выступал за Counter Logic Gaming с декабря 2012 по май 2015 года. С ним команда заняла второе место на IEM Season IX Cologne. После ухода из CLG Шин опубликовал 20-страничный рассказ об истории состава по League of Legends и негативной атмосфере в нём. LiNk дошёл до четвертьфинала открытых отборочных на The International 2016 с командой англоязычных комментаторов. В первой половине 2017 года он был запасным мидером состава Team Liquid по LoL, но не провёл ни одного матча.