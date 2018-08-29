Ещё
Бывший игрок Counter Logic Gaming будет снимать клипы корейским поп-исполнителям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший игрок Counter Logic Gaming будет снимать клипы корейским поп-исполнителям 

CyberSport.ru 17 часов назад
Экс-мидер Counter Logic Gaming Остин LiNk Шин начнёт создавать клипы для исполнителей в жанре K-pop. Об этом в твиттере сообщил бывший менеджер состава CLG по LoL Келби Мей, который отправится в Корею с Шином.
Happy to announce my next opportunity. @Link115_ and I are moving to Korea to direct Kpop videos. Have fun esports! Good luck with franchising and VC!— Kelby May (@KelbyMay) August 28, 2018
Рад рассказать о следующей работе. Мы с Линком переезжаем в Корею, чтобы снимать клипы для исполнителей K-pop. Веселись, киберспорт! Наслаждайся франчайзингом и венчурными капиталистами!
LiNk выступал за Counter Logic Gaming с декабря 2012 по май 2015 года. С ним команда заняла второе место на IEM Season IX Cologne. После ухода из CLG Шин опубликовал 20-страничный рассказ об истории состава по League of Legends и негативной атмосфере в нём. LiNk дошёл до четвертьфинала открытых отборочных на The International 2016 с командой англоязычных комментаторов. В первой половине 2017 года он был запасным мидером состава Team Liquid по LoL, но не провёл ни одного матча.
CyberSport.ru: последние новости
ESEA забанила двух игроков за подставные матчи Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI» YawaR: «Руны — главная проблема средней линии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Погребняка поразила неожиданным решением17
«С такими бедрами она нам не нужна»5
Отказала России51
США против России: «Надеемся, РУСАДА не восстановят»8
Что стало с Липницкой
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение