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Стрим Monster Hunter: World
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Стрим Monster Hunter: World 

RBK Games 5 часов назад
Фото: RBK Games
29 августа.
Сегодня бросим вызов сильнейшим монстрам в мира Monster Hunter: World. Во время стрима мы разыграем RBK монеты среди случайных зрителей Twitch. Посмотреть стрим можно в 15:00 сообществах VK, YouTube или Twitch.
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