Стрим Monster Hunter: World

29 августа.

Сегодня бросим вызов сильнейшим монстрам в мира Monster Hunter: World. Во время стрима мы разыграем RBK монеты среди случайных зрителей Twitch. Посмотреть стрим можно в 15:00 сообществах VK, YouTube или Twitch.