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RAMZES666 — о матче с LGD: если бы мы его выиграли, могло быть все по-другому
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RAMZES666 — о матче с LGD: если бы мы его выиграли, могло быть все по-другому 

Чемпионат.com 1 час назад
Игроки Virtus.pro по Dota 2 ответили на вопросы болельщиков. Они рассказали о том, чтобы произнесли при встрече с главой Valve Гейбом Ньюэллом, матче, который хотели бы переиграть, и первом компьютере. Видео опубликовали на командном канале в YouTube.
О матче, который хотелось бы переиграть
Роман RAMZES666 Кушнарев: «Если из последних матчей, то это, скорее всего, матч с LGD первый. Если бы мы его выиграли, могло быть все по-другому на этом The International. Но так вышло».
Владимир RodjER Никогосян: «Первая игра против LGD, где мы все умерли под их хайграундом. Нужно было просто отойти, но мы поломились на них и попытались убить Шторма, который все скилла задоджил. Нужно было просто отойти, и все».
Алексей Solo Березин: «Да вот можно далеко не ходить. Можно с LGD первую карту изменить, и там уже и турнир по-другому пойдет».
Владимир No [o] ne Миненко: «Матч можно как метафору к жизни просто отнести и что-то изменить в жизни. А так-то в доте чего? Много матчей можно изменить. На прошлом „Инте“, на этом. Могло кардинально ничего не поменяться, а могло все измениться. Это все рандомно. Ничего не поменял бы».
Virtus.pro заняла 5-6 место на The International 8. В нижней сетке команда потерпела поражение от Evil Geniuses. Выигрыш составил более миллиона долларов.
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