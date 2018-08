KheZu стал свободным агентом

Морис KheZu Гутман покинул BlinkPool и начал искать новую команду на сезон 2018/2019. Об этом он сообщил в твиттере.LFT/Individuals that want to play. I want to captain!— Maurice Gutmann (@KheZzu_) August 29, 2018

Ищу команду/тиммейтов. Я хочу быть капитаном!Состав BlinkPool собрался в июне 2018 года. Коллектив занял третье место на европейской квалификации к The International 2018 и не участвовал в других онлайн-соревнованиях. 18 июля игрок BlinkPool Расмус MISERY Филипсен стал тренером paiN Gaming.KheZu выступает с 2015 года. Он занял 13-16 место на The International 2016 с Escape Gaming и остановился на 9-12 позиции The International 2017 с Team Secret. Игрока исключили из коллектива после соревнования.

