UNiVeRsE заменил Sneyking. Состав VGJ.Storm ищет новую организацию

Цзинцзюнь Sneyking У покинул состав VGJ.Storm. Позицию оффлейнера в команде занял Саахил UNiVeRsE Арора. Об этом сообщил Роман Resolut1ion Фоминок в «Твиттере».

Кроме того, команда сменила тренера. На место Аарона Clairvoyance Кима, который работал с составом с ноября 2017 года, пришел Кёртис Aui_2000 Линг. В прошлом сезоне чемпион The International 5 тренировал Fnatic.

Какую организацию команда будет представлять в новом сезоне, неизвестно. Игроки ведут переговоры с клубами. Инсайдер с форума Reddit под ником madibariddim утверждал, что состав должны подписать OpTic Gaming. Он также заявил, что UNiVeRsE заменит Sneyking.

VGJ.Storm заняла 7-8 место на The International 8. Саахил Арора вместе с Fnatic расположился на 13-16 строчке.

Состав команды на сезон 2018/2019: