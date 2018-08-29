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UNiVeRsE заменил Sneyking. Состав VGJ.Storm ищет новую организацию
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UNiVeRsE заменил Sneyking. Состав VGJ.Storm ищет новую организацию 

Чемпионат.com + ещё 2 11 часов назад
Цзинцзюнь Sneyking У покинул состав VGJ.Storm. Позицию оффлейнера в команде занял Саахил UNiVeRsE Арора. Об этом сообщил Роман Resolut1ion Фоминок в «Твиттере».
Кроме того, команда сменила тренера. На место Аарона Clairvoyance Кима, который работал с составом с ноября 2017 года, пришел Кёртис Aui_2000 Линг. В прошлом сезоне чемпион The International 5 тренировал Fnatic.
Какую организацию команда будет представлять в новом сезоне, неизвестно. Игроки ведут переговоры с клубами. Инсайдер с форума Reddit под ником madibariddim утверждал, что состав должны подписать OpTic Gaming. Он также заявил, что UNiVeRsE заменит Sneyking.
VGJ.Storm заняла 7-8 место на The International 8. Саахил Арора вместе с Fnatic расположился на 13-16 строчке.
Состав команды на сезон 2018/2019:
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