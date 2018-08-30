VGJ.Storm попрощалась с составом по Dota 2. Клуб подпишет команду на новый сезон

Руководство VGJ попрощалось с составом VGJ.Storm. При этом клуб не собирается закрывать англоязычное направление. Менеджмент намерен набрать новую команду на следующий год.

Бывший состав VGJ.Storm уже провел замену в команде и рассматривает предложения от сторонних организаций.

В сезоне 2017/2018 VGJ.Storm заняла 7-8 строчку на The International 8, куда состав отобрался через открытые квалификации. Помимо этого, команда оказывалась на 3 месте на DOTA Summit 9, забиралась на 2 позицию на Midas Mode и MDL Changsha Major, а также выиграла GESC: Thailand Dota2 Minor.

VGJ — киберспортивная организация, созданная китайским клубом Vici Gaming при финансовой поддержке баскетболиста «Атланты Хокс» Джереми Лина.