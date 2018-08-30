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На первую женскую квалификацию WESG для Америки никто не зарегистрировался
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На первую женскую квалификацию WESG для Америки никто не зарегистрировался 

CyberSport.ru 9 часов назад
На первые открытые отборочные WESG 2018 по CS:GO для американок не зарегистрировалась ни одна команда. Об этом в твиттере сообщил сооснователь Dust2.us Джо Кардали.
Регистрация на первую открытую квалификацию для американских женских команд по CS:GO продлится до 22 сентября. В мужской дивизион на данный момент записались 48 коллективов.
Призовой фонд закрытого этапа женской квалификации на WESG для Америки составит $34 тыс. Из них $10 тыс. и слот на итоговый LAN-этап чемпионата, который по традиции примет Китай, получит одна команда.
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