На первую женскую квалификацию WESG для Америки никто не зарегистрировался

На первые открытые отборочные WESG 2018 по CS:GO для американок не зарегистрировалась ни одна команда. Об этом в твиттере сообщил сооснователь Dust2.us Джо Кардали.

Регистрация на первую открытую квалификацию для американских женских команд по CS:GO продлится до 22 сентября. В мужской дивизион на данный момент записались 48 коллективов.

Призовой фонд закрытого этапа женской квалификации на WESG для Америки составит $34 тыс. Из них $10 тыс. и слот на итоговый LAN-этап чемпионата, который по традиции примет Китай, получит одна команда.