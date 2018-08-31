Clairvoyance — о конфликте с Illidan: мы с ним не ругались

Бывший тренер VGJ.Storm Аарон Clairvoyance Ким выступил с опровержением публикации Виталия v1lat Волочая. По его словам, команда сама решила, что на матчах The International 8 в кабинке будет находиться менеджер VGJ.Storm Джек KBBQ Чен. Об этом сообщается в посте на форуме Reddit.

«Мы с Illidan не ругались. На самом деле, еще перед началом сотрудничества мы договорились, что команда будет слушать его идеи, но последнее слово всегда будет за мной. После первого поражения в плей-офф от OG я заметил, что некоторые игроки плохо восприняли такой результат, и решил действовать. По сути, я попросил Illidan разрешить мне подготовиться к матчу против Winstrike одному. Идея была в том, чтобы воссоздать ситуацию, в которой команда существовала последние полгода — только я и пять игроков. К сожалению, мою затею восприняли плохо — будто я устроил дедовщину или даже предал команду. Игроки решили, что в кабинке с ними будет Джек [, чтобы морально поддерживать состав. Мы вернули Illidan на следующий же день, но мне позволили делать свою работу в одиночку. Тем не менее после победы над Winstrike команда решила начать следующий матч с Джеком. Как это повелось в «Доте»: не пытайся починить то, что и так работает. Победы определяют все: товарищи выиграли с ним и поэтому снова взяли его с собой в кабинку. Я расстроился, хотя понимал их — тоже предпочел бы кого-то вроде Джека в такой ситуации. В результате вся эта ситуация — итог недопонимания и нескольких неприятных происшествий: Valve запретила нам быть в кабинке, выдала штраф на драфт, а я еще и лишился визы в США. Я был шокирован всем этим, но должен признать, что мне стоило объяснить все игрокам, прежде чем что-то делать. Но тогда я чувствовал себя опозоренным, ущемленным и разочарованным, поэтому просто ушел. Насколько я знаю, Illidan продолжит выступать. Надеюсь, он найдет хорошую команду за пределами СНГ. Парень просто зверь и я рад, что встретил еще одного игрока, достойного уважения. Кстати, вы знали, что он мог присоединиться к OG перед TI?» — говорится в публикации.

Виталий Волочай рассказал о конфликте между Аароном Кимом и Ильей Пивцаевым в «телеграм»-канале 30 августа. Впоследствии краткий пересказ истории опубликовали на форуме Reddit.

VGJ.Storm играла первый матч в плей-офф на The International 8 без помощи со стороны. Тренерам запретили появляться в кабинке из-за нарушения регламента на групповой стадии. Команда также получила штраф на дополнительное время во время выбора героев.

Аарон Ким тренировал VGJ.Storm с ноября 2017 года. Илью Пивцаева пригласил керри состава Роман Фоминок как личного тренера. В результате Clairvoyance и Illidan разделили тренерские обязанности между собой.

VGJ.Storm заняла 7-8 место на The International 8. Клуб попрощался с составом и намерен подыскать новый.