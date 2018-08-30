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V1lat: в плей-офф Clairvoyance и Illidan не поделили обязанности между собой
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V1lat: в плей-офф Clairvoyance и Illidan не поделили обязанности между собой 

Чемпионат.com + ещё 2 7 часов назад
Комментатор Виталий v1lat Волочай рассказал в своем Telegram-канале о разногласиях между тренерами VGJ.Storm перед матчем с Winstrike Team на The International 8.
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.
«Я еще в эфире на матчах VGJ.Storm предположил, что менеджер команды Джек в кабинке с командой — это в знак протеста против решения ВАЛВЕ запретить использовать Штормам тренера в первой серии плей-офф, против OG [на самом деле, против Winstrike Team, Волочай подтвердил, что ошибся]. Но оказалось все совсем не так. Перед первой игрой плей-офф, один из тренеров команды попросил второго не приходить на матч, мол «Я сам сегодня команду подготовлю». Второй тренер обиделся и немного тильтанул, игроки понятное дело были не в курсе того, что оба тренера (Clairvoyance и Illidan) не поделили обязанности между собой и в итоге пофиксить ситуацию оказалось почти невозможно. Тренеры не договорились между собой, каждый считал что он полезнее для команды, чем его коллега, и в итоге в кабинке был менеджер коллектива — Джек. Потому что если бы в кабинку пошел один из тренеров, то второй бы тильтанул и его помощь команде была бы нулевой. Глупейшая ситуация, но что поделать», — говорится в публикации.
Аарон Clairvoyance Ким тренировал VGJ.Storm с ноября 2017 года. Илья Illidan Пивцаев появился в команде перед The International 8. Киберспортсмена пригласил Роман Фоминок в качестве персонального тренера. Впоследствии Пивцаев стал помощником Кима. На The International 8 VGJ.Storm заняла 7-8 строчку.
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