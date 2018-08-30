V1lat: в плей-офф Clairvoyance и Illidan не поделили обязанности между собой

Комментатор Виталий v1lat Волочай рассказал в своем Telegram-канале о разногласиях между тренерами VGJ.Storm перед матчем с Winstrike Team на The International 8.

Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Я еще в эфире на матчах VGJ.Storm предположил, что менеджер команды Джек в кабинке с командой — это в знак протеста против решения ВАЛВЕ запретить использовать Штормам тренера в первой серии плей-офф, против OG [на самом деле, против Winstrike Team, Волочай подтвердил, что ошибся]. Но оказалось все совсем не так. Перед первой игрой плей-офф, один из тренеров команды попросил второго не приходить на матч, мол «Я сам сегодня команду подготовлю». Второй тренер обиделся и немного тильтанул, игроки понятное дело были не в курсе того, что оба тренера (Clairvoyance и Illidan) не поделили обязанности между собой и в итоге пофиксить ситуацию оказалось почти невозможно. Тренеры не договорились между собой, каждый считал что он полезнее для команды, чем его коллега, и в итоге в кабинке был менеджер коллектива — Джек. Потому что если бы в кабинку пошел один из тренеров, то второй бы тильтанул и его помощь команде была бы нулевой. Глупейшая ситуация, но что поделать», — говорится в публикации.