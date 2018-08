Moo ушел из compLexity Gaming

Дэвид Moo Халл покинул состав compLexity Gaming вслед за Адамом Adam Хуссейном. Об этом американский игрок сообщил в твиттере. Он выступал за команду почти два года. Big thanks to Complexity for the last two yearsLooking for a team for the next season— David Hull (@MooDota2) August 29, 2018

Большое спасибо compLexity за два последних года. Ищу новую команду для выступления в следующем сезоне Moo присоединился к compLexity Gaming в сентябре 2016 года, сразу после исключения из Digital Chaos. Вместе с командой он посетил несколько крупных турниров, среди которых — The Boston Major 2016, ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major и EPICENTER XL. Лучшим достижением Халла в составе compLexity стало третье место на SL i-League Invitational Season 3. CompLexity Gaming не прошла закрытую региональную квалификацию на The International 2018. Команда Moo уступила Evil Geniuses и OpTic Gaming в стадии плей-офф отборочного этапа. За два дня до Moo состав compLexity покинул Adam, который исполнял обязанности капитана команды с мая этого года.

compLexity Gaming

Линус Limmp Бломдин Дэвид MoonMeander Тан Закари ZfreeK Фридман