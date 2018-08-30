PlaPro. c58 дисквалифицировали с Турнира Продвижения. Легионеры не получили визы в Россию

Riot Games присудила PlaPro. c58 техническое поражение в матче Турнира Продвижения с Vaevictis eSports. Французские игроки команды Жоффре Dreamsu Ливе и Давид Jester Та не получили разрешения на въезд в Россию.

Организаторы узнали о проблемах PlaPro. c58 с документами 20 августа. Они разослали приглашения для виз, но клуб сообщил, что у Ливе нет загранпаспорта. Riot Games перенесла матчи, чтобы PlaPro. c58 сохранила шансы выступить на Турнире Продвижения. 24 августа Dreamsu получил загранпаспорт и начал готовить заявку на срочные визы с Jester (рассматриваются до трёх рабочих дней). Утром 30 августа команда сообщила, что французам их не выдали.

У PlaPro. c58 нет запасных игроков на контрактах. Регламент соревнований запрещает выставить на матч с Vaevictis Esports стендинов. Правила Лиги Претендентов позволяют иметь в заявке лишь пять человек, если это одобрила Riot Games. В российском офисе пообещали тщательнее проверять документы участников, чтобы избежать подобной ситуации в следующих сезонах.

PlaPro. c58 закончила регулярный сезон Лиги Претендентов со статистикой 8:2. Коллектив обыграл Monolith Gaming в полуфинале. Ростер содержат ROX и Cyberfight.

В результате решения Riot Games определился список участников LCL Spring 2019. Команды в топ-6 летнего сплита 2018 года сохранили слоты автоматически, а Elements Pro Gaming обыграла CrowCrowd в первом матче Турнира Продвижения.

Участники LCL Spring 2019:

Gambit Esports

ROX Dragon Army

Vega Squadron

M19 Elements Pro Gaming

Team Just

Vaevictis eSports