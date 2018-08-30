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FACEIT Major London: в первом круге Vega сыграет со Spirit, Gambit — с TyLoo
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FACEIT Major London: в первом круге Vega сыграет со Spirit, Gambit — с TyLoo 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Организаторы FACEIT Major: London 2018 опубликовали расписание матчей первого круга предварительной стадии. Vega Squadron предстоит встретиться с Team Spirit, Gambit Esports — с TyLoo, а North — с HellRaisers. С полным списком пар можно ознакомиться ниже.
Предварительная стадия FACEIT Major: London 2018 пройдет по швейцарской системе с 5 по 9 сентября. Восемь лучших команд отправятся в групповой этап, остальные — покинут соревнования.
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