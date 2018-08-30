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Winstrike Team оставила состав по Dota 2 без изменений
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Winstrike Team оставила состав по Dota 2 без изменений 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте».
«Неужели вы думали, что кто-то уйдет из состава после #TI2018? Все парни остаются в команде — и это официально. Вперед к победе», — говорится в заявлении.
Winstrike Team подписала команду по Dota 2 после EPICENTER XL. Состав прошел закрытые отборочные и попал на The International 8, где занял 9-12 место. В сезоне 2018/2019 за клуб продолжат выступать Айрат Silent Газиев, Богдан Iceberg Василенко, Алексей Nongrata Васильев, Александр NoFear Чурочкин и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко.
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