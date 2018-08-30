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Method возглавила таблицу после первого дня StarSeries i-League PUBG Season 2
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Method возглавила таблицу после первого дня StarSeries i-League PUBG Season 2 

CyberSport.ru 9 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Method вышла в лидеры StarSeries i-League PUBG Season 2 по итогам первого дня. Коллектив дважды попала в топ-2 и набрал 31 фраг. На второй строчке остановилась Team Vitality, которая победила на первой карте и заняла второе место в четвертом матче. Коллектив отстает от Method на 53 очка. Vitality заработала 22 фрага. M19 расположилась на восьмой строчке — коллектив занял второе и третье места в первом и третьем раундах соответственно. AVANGAR ни разу не попала в топ-4 и остановилась на 12 позиции. Таблица после первого дня:
Vk.com  В основной стадии выступают 16 команд: восемь лучших коллективов прошлого сезона и восемь составов из группового этапа. Победитель определится по результатам 20 матчей — по десять на Мирамаре и Эрангеле. StarSeries i-League PUBG Season 2 проходит с 25 августа по 2 сентября. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Все матчи играют в режиме от первого лица.
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