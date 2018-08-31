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На ESL One Hamburg 2018 не будет квалификаций для СНГ и Южной Америки
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На ESL One Hamburg 2018 не будет квалификаций для СНГ и Южной Америки 

CyberSport.ru 2 часа назад
СНГ и Южная Америка не вошли в список регионов с отдельными квалификациями на ESL One Hamburg 2018. Их проведут для Китая, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.
Все отборочные пройдут в едином формате. Открытую стадию устроят с 27 по 28 сентября. До 128 команд в каждом регионе сразятся в сетке single-elimination. Все матчи, кроме четвертьфиналов и полуфиналов, будут в формате до одной победы. В следующий этап пройдут по два коллектива.
Закрытые квалификации состоятся 29-30 сентября. Туда пригласят два состава, которые посеют в сетку double-elimination к командам из открытой стадии. Поединки пройдут в формате до двух побед, гранд-финал — best-of-5 с преимуществом в одну карту для коллектива из верхней сетки. Путёвки в Гамбург заработают победители.
Начиная с The Kiev Major 2017 Valve выделяет СНГ и Южную Америку в отдельные регионы, однако ESL One Hamburg 2018 не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019. Турнир пройдёт с 23 по 28 октября в Barclaycard Arena. 12 приглашённых команд и победители отборочных разыграют $300 тыс.
Участники ESL One Hamburg 2018:
Virtus.pro  Инвайт
Инвайт
Китай
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Северная Америка
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Юго-Восточная Азия
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Европа
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