На ESL One Hamburg 2018 не будет квалификаций для СНГ и Южной Америки

СНГ и Южная Америка не вошли в список регионов с отдельными квалификациями на ESL One Hamburg 2018. Их проведут для Китая, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.

Все отборочные пройдут в едином формате. Открытую стадию устроят с 27 по 28 сентября. До 128 команд в каждом регионе сразятся в сетке single-elimination. Все матчи, кроме четвертьфиналов и полуфиналов, будут в формате до одной победы. В следующий этап пройдут по два коллектива.

Закрытые квалификации состоятся 29-30 сентября. Туда пригласят два состава, которые посеют в сетку double-elimination к командам из открытой стадии. Поединки пройдут в формате до двух побед, гранд-финал — best-of-5 с преимуществом в одну карту для коллектива из верхней сетки. Путёвки в Гамбург заработают победители.

Начиная с The Kiev Major 2017 Valve выделяет СНГ и Южную Америку в отдельные регионы, однако ESL One Hamburg 2018 не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019. Турнир пройдёт с 23 по 28 октября в Barclaycard Arena. 12 приглашённых команд и победители отборочных разыграют $300 тыс.

Участники ESL One Hamburg 2018:

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Китай

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Северная Америка

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Юго-Восточная Азия

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Европа