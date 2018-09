Данил «Dendi» Ишутин: Спасибо за восемь лет поддержки и доверия

Thank you for the 8 years of support and trust. I enjoyed every minute and wish future teams the best of luck!

— Danil Ishutin (@DendiBoss) 1 сентября 2018 г.

Спасибо за 8 лет поддержки и доверия. Я наслаждался каждой минутой и желаю будущим командам удачи

Ишутин выступал за Natus Vincere с 2010 года. В составе команды он выиграл The International 2011 и ряд других турниров.