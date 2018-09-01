G2 и ENCE Esports пригласили в закрытую квалификацию EPICENTER 2018 

Ранее открытые отборочные преодолели AGO Esports, 3DMAX, Windigo Gaming и Red Reserve.
Матчи закрытой квалификации пройдут 3-4 сентября. Шесть команд поместили в сетку single-elimination с играми до двух побед. G2 и ENCE получили посев в полуфиналы, остальные начнут выступление с четвертьфиналов.
Сетка квалификации:
Победитель отборочных попадет в стадию Wild Card, где пять команд поборются за три слота на LAN-финал турнира. Коллектив с наивысшим рейтингом по данным HLTV.org на 19 октября получит слот сразу, еще два слота разыграют в формате double-elimination.
Участники Wild Card:
Инвайт
Европа
СНГ Америка
Азия
Групповой этап EPICENTER 2018 устроят с 22 по 25 октября. Плей-офф 27-28 октября примет «Парк Легенд» (бывший «ВТБ Ледовый Дворец») в Москве. Призовой фонд турнира составит $300 тыс.
Участники группового этапа:
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Топ-1 Wild Card
Инвайт
Инвайт
Лидер по рейтингу в Wild Card
Топ-2 Wild Card