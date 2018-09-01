G2 и ENCE Esports пригласили в закрытую квалификацию EPICENTER 2018

Ранее открытые отборочные преодолели AGO Esports, 3DMAX, Windigo Gaming и Red Reserve.

Матчи закрытой квалификации пройдут 3-4 сентября. Шесть команд поместили в сетку single-elimination с играми до двух побед. G2 и ENCE получили посев в полуфиналы, остальные начнут выступление с четвертьфиналов.

Сетка квалификации:

Победитель отборочных попадет в стадию Wild Card, где пять команд поборются за три слота на LAN-финал турнира. Коллектив с наивысшим рейтингом по данным HLTV.org на 19 октября получит слот сразу, еще два слота разыграют в формате double-elimination.

Участники Wild Card:

Инвайт

Европа

СНГ Америка

Азия

Групповой этап EPICENTER 2018 устроят с 22 по 25 октября. Плей-офф 27-28 октября примет «Парк Легенд» (бывший «ВТБ Ледовый Дворец») в Москве. Призовой фонд турнира составит $300 тыс.

Участники группового этапа:

Инвайт

Инвайт

Инвайт

Топ-1 Wild Card

Инвайт

Инвайт

Лидер по рейтингу в Wild Card

Топ-2 Wild Card