Ещё
Fn войдет в новый состав Team Spirit
Далее:
Читайте также:
Ещё

Fn войдет в новый состав Team Spirit 

CyberSport.ru 8 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Бывший игрок Team Empire Ростислав fn Лозовой присоединится к Team Spirit. Информация об этом появилась на личной трансляции Ильи ALOHADANCE Коробкина, когда он показал переписку с Данилом Bignum Шеховцовым в Steam. По информации Шеховцова, Лозовой заменит в Team Spirit Сергея God Брагина.
Twitch.tv  В переписке также сообщается, что позицию керри в Spirit займет Оливер oliver Лепко, а офлейнера — Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет. Саппортами команды останутся Мальте Biver Винтер и Артем Fng Баршак. Cybersport.ru обратился за комментариями к менеджменту Spirit, но не получил ответа. В июле 2018 года Team Spirit исключила Александра DkPhobos Кучерю и Илью Illidan Пивцаева. В начале августа коллектив поучаствовал в Rivalry.gg Rumble, где стендинами состава выступили oliver и HesteJoe-Rotten. После чемпионата Баршак опубликовал пост на странице во «ВКонтакте», в котором допустил, что Spirit начнет сезон с этими игроками. Fn выступал за Empire с января 2017 года. С командой он вошел в топ-8 на The International 2017, но не прошел на чемпионат мира в этом году. В начале июля организация расторгла контракт с игроком.
Возможный состав Team Spirit Ростислав fn Лозовой (?) Оливер oliver Лепко (?) Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет (?) Мальте Biver Винтер Артем Fng Баршак
CyberSport.ru: последние новости
Moo ушел из compLexity Gaming Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI» HellRaisers и Team Kinguin попали в одну группу на Games Clash Masters 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утвержден состав участников первого турнира UFC в РФ
От Медведевой «сбежал» тренер20
Россия лишится биатлона40
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Смолову вновь не повезло4
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение