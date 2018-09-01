Fn войдет в новый состав Team Spirit

Бывший игрок Team Empire Ростислав fn Лозовой присоединится к Team Spirit. Информация об этом появилась на личной трансляции Ильи ALOHADANCE Коробкина, когда он показал переписку с Данилом Bignum Шеховцовым в Steam. По информации Шеховцова, Лозовой заменит в Team Spirit Сергея God Брагина.

Twitch.tv В переписке также сообщается, что позицию керри в Spirit займет Оливер oliver Лепко, а офлейнера — Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет. Саппортами команды останутся Мальте Biver Винтер и Артем Fng Баршак. Cybersport.ru обратился за комментариями к менеджменту Spirit, но не получил ответа. В июле 2018 года Team Spirit исключила Александра DkPhobos Кучерю и Илью Illidan Пивцаева. В начале августа коллектив поучаствовал в Rivalry.gg Rumble, где стендинами состава выступили oliver и HesteJoe-Rotten. После чемпионата Баршак опубликовал пост на странице во «ВКонтакте», в котором допустил, что Spirit начнет сезон с этими игроками. Fn выступал за Empire с января 2017 года. С командой он вошел в топ-8 на The International 2017, но не прошел на чемпионат мира в этом году. В начале июля организация расторгла контракт с игроком.

Возможный состав Team Spirit Ростислав fn Лозовой (?) Оливер oliver Лепко (?) Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет (?) Мальте Biver Винтер Артем Fng Баршак