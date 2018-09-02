Ещё
Ростислав fn Лозовой заменит Сергея God Брагина в Team Spirit
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростислав fn Лозовой заменит Сергея God Брагина в Team Spirit 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Об этом стало известно из переписки Ильи ALOHADANCE Коробкина с Данилом Bignum Шеховцовым, которая попала в трансляцию.
В ней также утверждается, что Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет продолжат выступление в команде. Ранее они фигурировали только в тестовом составе. Саппорты Team Spirit сохранили свои места.
Team Spirit и Team Empire не прошли региональные отборочные на The International 8. Обе команды сейчас набирают новые составы перед сезоном 2018/2019. Закрытие трансферного окна произойдет 15 сентября.
Ростислав fn Лозовой играл за Empire с января 2017 года. За это время он вместе с командой занимал первое место на ROG MASTERS 2017 и 7-8 на The International 7. В июле клуб расторг контракт с игроком.
Чемпионат.com: последние новости
Менеджер Team Empire: подтверждаю, что Pajkatt и zai в Team Secret Лучшие игроки The International 8 BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин побил свой рекорд в «Формуле-1»
«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»1
В России забит самый позорный автогол в мире70
Сёмин рассказал о сроках восстановления Смолова
«Витесс» Слуцкого дома разгромно уступил «Аяксу»
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение