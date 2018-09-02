Ростислав fn Лозовой заменит Сергея God Брагина в Team Spirit

Об этом стало известно из переписки Ильи ALOHADANCE Коробкина с Данилом Bignum Шеховцовым, которая попала в трансляцию.

В ней также утверждается, что Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет продолжат выступление в команде. Ранее они фигурировали только в тестовом составе. Саппорты Team Spirit сохранили свои места.

Team Spirit и Team Empire не прошли региональные отборочные на The International 8. Обе команды сейчас набирают новые составы перед сезоном 2018/2019. Закрытие трансферного окна произойдет 15 сентября.

Ростислав fn Лозовой играл за Empire с января 2017 года. За это время он вместе с командой занимал первое место на ROG MASTERS 2017 и 7-8 на The International 7. В июле клуб расторг контракт с игроком.