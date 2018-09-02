Менеджер Team Empire: подтверждаю, что Pajkatt и zai в Team Secret

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов рассказал о решаффлах, которые произойдут в осеннее трансферное окно. По его словам, Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль и Людвиг zai Уолберг продолжат карьеру в Team Secret.

Белов усомнился, что бывший состав VGJ.Storm с Саахилом UNiVeRsE Аророй присоединится к OpTic Gaming. Это может только произойти, если Питер PPD Дагер уйдет из команды. При этом менеджер Team Empire утверждает, что капитан OpTic, скорее всего, не будет играть в одной команде с Джеки EternalEnvy Мао.

В СНГ появится больше конкурентоспособных составов. Как утверждает Белов, в СНГ возникнет новая киберспортивная организация, а также «микс украинских богов, по именам он просто зубодробительный». Сама Team Empire выстроит команду вокруг Ярослава Miposhka Найдёнова. Vega Squadron будет играть без Семена CeMaTheSlayeR Кривули.

«Всё меняется, поэтому не воспринимайте это как истину в последней инстанции», — заявил Белов в завершении обращения.

Соревновательный сезон 2018/2019 начнется 15 сентября в день закрытия трансферного окна. Первые региональные отборочные на мэйджор пройдут спустя два дня.