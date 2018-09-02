Ещё
Team Polarity возобновила работу страницы во «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Team Polarity возобновила работу страницы во «ВКонтакте» 

CyberSport.ru 7 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Паблик Polarity во «ВКонтакте» снова начал функционировать под названием Team *****. На странице команды появилась запись Coming soon («скоро»). Вернется ли коллектив на соревновательную сцену и войдут ли в его состав кто-то из бывших участников, неизвестно.
Первый состав Polarity
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин сообщил Cybersport.ru, что российская организация не имеет никакого отношения к возрождению паблика Polarity и его дальнейшим действиям. В 2016 году коллектив связывали с VP. Polarity существовала с марта по июль 2016 года. В разное время ее представляли Илья Lil Ильюк, Павел 9pasha Хвастунов, Александр DkPhobos Кучеря, Андрей Afoninje Афонин, Евгений Женя Кузнецов, Богдан Iceberg Василенко, Айрат Silent Газиев и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Команда выиграла Loot Market Invitational, финишировала второй на ProDotA Cup Europe #7 и третьей на WellPlay Invitational #2, но не преодолела ни одну квалификацию на крупные LAN-турниры. Из бывших участников Polarity без команды остаются Lil, DkPhobos, Afoninje и Женя. 1-го сентября в посте в Instagram Ильюк сообщил, что «скоро будет очень интересный анонс». Касается ли это новой команды украинца, неизвестно.
CyberSport.ru: последние новости
«Pajkatt и zai в Team Secret, Vega Squadron без CemaTheSlayeR». Менеджер Team Empire о решафлах на профессиональной сцене Moo ушел из compLexity Gaming Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин побил свой рекорд в «Формуле-1»
Сёмин рассказал о сроках восстановления Смолова
В России забит самый позорный автогол в мире70
«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»
«Витесс» Слуцкого дома разгромно уступил «Аяксу»
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение