Team Polarity возобновила работу страницы во «ВКонтакте»

Паблик Polarity во «ВКонтакте» снова начал функционировать под названием Team *****. На странице команды появилась запись Coming soon («скоро»). Вернется ли коллектив на соревновательную сцену и войдут ли в его состав кто-то из бывших участников, неизвестно.

Первый состав Polarity