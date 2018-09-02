Team Polarity возобновила работу страницы во «ВКонтакте» 

Паблик Polarity во «ВКонтакте» снова начал функционировать под названием Team *****. На странице команды появилась запись Coming soon («скоро»). Вернется ли коллектив на соревновательную сцену и войдут ли в его состав кто-то из бывших участников, неизвестно.
Первый состав Polarity
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин сообщил Cybersport.ru, что российская организация не имеет никакого отношения к возрождению паблика Polarity и его дальнейшим действиям. В 2016 году коллектив связывали с VP. Polarity существовала с марта по июль 2016 года. В разное время ее представляли Илья Lil Ильюк, Павел 9pasha Хвастунов, Александр DkPhobos Кучеря, Андрей Afoninje Афонин, Евгений Женя Кузнецов, Богдан Iceberg Василенко, Айрат Silent Газиев и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Команда выиграла Loot Market Invitational, финишировала второй на ProDotA Cup Europe #7 и третьей на WellPlay Invitational #2, но не преодолела ни одну квалификацию на крупные LAN-турниры. Из бывших участников Polarity без команды остаются Lil, DkPhobos, Afoninje и Женя. 1-го сентября в посте в Instagram Ильюк сообщил, что «скоро будет очень интересный анонс». Касается ли это новой команды украинца, неизвестно.