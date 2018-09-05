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Андрей Afoninje Афонин стал пятым игроком Druzhba Narodov на WESG 2018
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Андрей Afoninje Афонин стал пятым игроком Druzhba Narodov на WESG 2018 

Чемпионат.com + ещё 12 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Андрей Afoninje Афонин присоединился к команде Druzhba Narodov, которая выступит на региональных LAN-отборочных WESG 2018. В состав также вошли четыре игрока из Virtus.pro.
За проведение соревнований в России отвечает компания UCC. Открытую квалификацию организуют в два этапа: 7-8 и 15-16 сентября. Закрытые отборочные при участии ESPADA, FlyToMoon и двух других команд состоятся 27-30 сентября. LAN-финал пройдут на выставке «ИгроМир» с 4 по 7 октября.
Финальный этап WESG 2018 проведут в Китае в марте 2019 года. Всего на соревнованиях в различных дисциплинах разыграют $ 5,5 млн
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