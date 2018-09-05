Андрей Afoninje Афонин стал пятым игроком Druzhba Narodov на WESG 2018

Андрей Afoninje Афонин присоединился к команде Druzhba Narodov, которая выступит на региональных LAN-отборочных WESG 2018. В состав также вошли четыре игрока из Virtus.pro.

За проведение соревнований в России отвечает компания UCC. Открытую квалификацию организуют в два этапа: 7-8 и 15-16 сентября. Закрытые отборочные при участии ESPADA, FlyToMoon и двух других команд состоятся 27-30 сентября. LAN-финал пройдут на выставке «ИгроМир» с 4 по 7 октября.

Финальный этап WESG 2018 проведут в Китае в марте 2019 года. Всего на соревнованиях в различных дисциплинах разыграют $ 5,5 млн