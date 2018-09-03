Дэвид MoonMeander Тан собрал команду на WESG с Arteezy и Fly

Дэвид MoonMeander Тан анонсировал свой состав на квалификацию WESG по Dota 2. В Team Canada вошли Артур Arteezy Бабаев, Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи, Тал Fly Айзик и Джонатан Брайль bryle— Сантос де Гия.

Это не единственная команда, которая будет состоять из профессиональных игроков. На отборочных также выступит микс Джеки EternalEnvy Мао и Кёртиса Aui_2000 Линга. В Америке братья Хассан сыграют в одном составе.

Финальный этап WESG проведут в Китае в марте 2019 года. Организаторы соревнований разыграют $ 5,5 млн в различных дисциплинах.