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Дэвид MoonMeander Тан собрал команду на WESG с Arteezy и Fly
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Дэвид MoonMeander Тан собрал команду на WESG с Arteezy и Fly 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter.com
Дэвид MoonMeander Тан анонсировал свой состав на квалификацию WESG по Dota 2. В Team Canada вошли Артур Arteezy Бабаев, Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи, Тал Fly Айзик и Джонатан Брайль bryle— Сантос де Гия.
Это не единственная команда, которая будет состоять из профессиональных игроков. На отборочных также выступит микс Джеки EternalEnvy Мао и Кёртиса Aui_2000 Линга. В Америке братья Хассан сыграют в одном составе.
Финальный этап WESG проведут в Китае в марте 2019 года. Организаторы соревнований разыграют $ 5,5 млн в различных дисциплинах.
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