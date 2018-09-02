Invictus Gaming и Rogue Warriors посеяли в полуфиналы LPL Summer 2018

На LPL Summer 2018 определились первые пары плей-офф, а также стали известны коллективы, которые начнут этап с 1/4 и 1/2 финала. В первых матчах сыграют JD Gaming и FunPlus Phoenix, Topsports Gaming и Suning Gaming; победители встретятся с EDward Gaming и Royal Never Give Up. Посев в полуфиналы получили Invictus Gaming и Rogue Warriors. Сетка плей-офф:

Распределение пар в плей-офф определили по результатам группового этапа и межгрупповых матчей, которые проходили с июня по август. Команды сыграли по два поединка внутри корзин и по одному разу встретились с оппонентами из другой группы. Итоги группового этапа:

Межгрупповые матчи:

Победитель летнего сплита в Китае отберется на 2018 World Season Championship. Вторую путевку получит команда с наибольшей суммой Circuit Points за два сплита. Последний слот разыграют в дополнительном турнире. Призовой фонд LPL Summer 2018 составляет 3,5 млн юаней (~$513 тыс.).