Ghostik присоединился к команде Ильи Lil Ильюка

Бывший оффлейнер Team Empire Андрей Ghostik Кадык стал игроком команды Odium, которую основал Илья Lil Ильюк. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».

Ильюк анонсировал собственную команду 2 сентября. С латыни Odium означает «ненависть». Состав практически сформирован. В течение ближайших дней Lil раскроет имена остальных участников.

Андрей Кадык выступал за Team Empire с сентября 2016 года до июля 2018. Киберспортивная организация не стала продлевать контракт с игроком и отпустила его после завершения региональной квалификации The International 8.