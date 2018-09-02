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Ghostik присоединился к команде Ильи Lil Ильюка
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Ghostik присоединился к команде Ильи Lil Ильюка 

Чемпионат.com + ещё 1 7 часов назад
Бывший оффлейнер Team Empire Андрей Ghostik Кадык стал игроком команды Odium, которую основал Илья Lil Ильюк. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».
Ильюк анонсировал собственную команду 2 сентября. С латыни Odium означает «ненависть». Состав практически сформирован. В течение ближайших дней Lil раскроет имена остальных участников.
Андрей Кадык выступал за Team Empire с сентября 2016 года до июля 2018. Киберспортивная организация не стала продлевать контракт с игроком и отпустила его после завершения региональной квалификации The International 8.
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